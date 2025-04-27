Реконструкція у водоканалі запланована на 18 місяців

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» отримає майже пів мільйона євро на капітальний ремонт каналізаційних мереж напірного колектора протяжністю 1,5 км. Це грантові гроші, які виділяють в рамках програми ЄС Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 роки. Проєкт в Тернополі стартував з квітня 2025 року і триватиме до 30 вересня 2026 року.

Згідно з умовами грантового проєкту в програмі участь беруть два міста – українське місто Тернопіль та польське місто Сувалки. Загальний бюджет, який виділить Європейський Союз на модернізацію та оновлення каналізаційної мережі двох населених пунктів, становить понад 939 тис. євро. Ще майже 200 тис. євро міста зобов’язуються дофінансувати з власних бюджетів.

«Реалізація спільного проєкту передбачає модернізацію та оновлення каналізаційної інфраструктури в Сувалках протяжністю близько 0,75 км та в Тернополі протяжністю 1,5 км. Крім того, заплановано семінар зі сталого управління стічними водами. Під час семінару буде представлено детальний аналіз, обговорення та порівняння методів, застосованих у Сувалках і Тернополі та різноманітних технологій», – йдеться в повідомленні сайту Програми транскордонного співробітництва ЄІСП Польща – Україна.

В Тернополі проєкт реалізовуватимуть 18 місяців. Оновлення каналізаційної мережі має завершитися до 30 вересня 2026 року. В комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» повідомили ZAXID.NET, що за умовами гранту вже підписали партнерську угоду між КП «Тернопільводоканал» та компанією водопостачання та водовідведення в м. Сувалки. Згідно з цією угодою, ЄС виділить для Тернополя 480 тис. євро, ще понад 53 тис. євро має профінансувати українська сторона, повідомили в водоканалі.

За гроші заплановано провести реконструкцію мереж напірних каналізаційних колекторів починаючи від вул. Андрея Шептицького, 27 до каналізаційної об’єкта, що розташований по вул. Об’їзна в Тернополі. На цій ділянці розташовані дві лінії каналізаційних мереж, протяжністю 1,5 км кожна.

«Існуючі напірні каналізаційні колектори мають діаметри 60-80 см. Це дві нитки по 1496 м кожна. Побудовані вони у 1988 році. Протягом останніх років на даній каналізаційній мережі все частіше виникають аварійні ситуації, які приводять до її відключення. У випадку серйозної аварії припинять надання послуг з централізованого водовідведення, а також існує загроза забруднення навколишнього природного середовища неочищеними стоками», – йдеться в повідомленні КП «Тернопільводоканалу».

Ці каналізаційні колектори забезпечують централізоване водовідведення стоків з половини міста, а саме з мікрорайонів «Дружба», «Новий Світ», «Центр» і частково «Східний». Тому їх заміна необхідна, зазначили у водоканалі.

Додамо, що програма Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 затверджена Європейською Комісією 30 листопада 2022 року. Її загальною метою є підтримка транскордонних процесів розвитку на прикордонних територіях між Польщею та Україною. На її реалізацію Європейський Союз виділив 235,9 млн євро, з яких щонайменше 214,4 млн євро на проєкти.