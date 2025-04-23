Допомогу вже передали в Чортків

Чортківська міська рада спільно з муніципалітетом німецького міста Бад-Зоден-Зальмюнстера виграла грант на відновлення та покращення цивільних об’єктів в Україні. Сума гранту для міста з Тернопільщини становить понад 100 тис. євро. За ці гроші вже закупили та передали в Чортків сонячну електростанцію та медобладнання і медикаменти.

Сонячна електростанція вартістю понад 60 тис. євро укомплектована літієвими акумуляторами, що дасть можливість накопичувати електроенергію і використовувати її за потреби. За словами міського голови Чорткова Володимира Шматька, її встановлять на корпусах Чортківської центральної лікарні – пологовому та інфекційному відділеннях.

На решту 40 тис. євро закупили і передали в Чортків різні медичні товари – препарати для дихальної та вентиляційної підтримки, відсмоктування, дренажу та аспірації, катетери та системи введення, препарати для моніторингу, діагностики та ЕКГ, ендоскопії, лікарняні ліжка, транспортні ноші, вентилятори, адаптери для дихальних шляхів, екстрактори, манжети.

Заявку на грант Чортків спільно з німецьким партнером подало ще минулого року в рамках проєкту «Покращення цивільного захисту в муніципальному партнерстві з Україною» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). За словами Володимира Шматька, місто вже не вперше виграє подібний грант. Зокрема, у 2024 році Чортківська громада спільно із громадою німецького Бад-Зоден-Зальмюнстера виграла грант у розмірі 133 тис. євро. За ці гроші отримали мобільний рентген-апарат для центральної лікарні, кухонне обладнання для харчоблоків двох ліцеїв Чорткова (№5 та №7), а також пасажирський бус Ford.