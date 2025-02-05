Сонячна електростанція мала б окупитися за три роки

На будівлі Тернопільської облради на вул. Грушевського, 8 встановлять сонячну електростанцію, яка економитиме до 30% річного споживання електрики адміністративного будинку. Загальна вартість робіт становить 8 млн грн. Частину грошей за розпорядженням голови Тернопільської обласної військової адміністрації вже виділили з обласного бюджету. Однак деякі депутати Тернопільської облради протестують проти виділення грошей на СЕС.

В Тернопільській обласній військовій адміністрації повідомили, що вже виділили 2 млн грн з обласного бюджету. Панелі встановлюватимуть у рамках обласної програми енергонезалежності та енергоефективності на 2025-2027 роки, яку затвердили 13 грудня 2024 року. В департаменті архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА зазначили, що цю програму прийняли відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 7 червня 2024 року. Згідно з цим розпорядженням, обласні військові адміністрації зобов’язані до 31 грудня 2025 року встановити сонячні електростанції із накопичувачами на громадських та адміністративних будівлях, у закладах охорони здоров’я, освіти, а також в установах системи соціального захисту населення.

Спеціалісти вже підрахували, що для адмінбудинку необхідно встановити СЕС потужністю до 200 кВт. Це дозволить заощадити понад 30% річного споживання електроенергії. Сонячна електростанція дозволить щорічно економити 2 млн грн, а окупитися має через 3 роки.

«Виділені з обласного бюджету 2 млн грн необхідні для старту проєкту та можливості залучення грошей з інших не заборонених законодавством джерел. Слід зауважити, що СЕС плануються встановити на будівлі Тернопільської обласної ради, яка генеруватиме електричну енергію виключно для власних потреб», – зазначили в Тернопільській ОВА.

Водночас депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк зазначив, що в адміністрації мали б знайти гроші на збереження Тернопільського обласного фізкультурно-спортивного диспансеру, а не на фінансування встановлення СЕС. На роботу установи також необхідні 8 млн грн.

Додамо, що Тернопільська ОВА разом з обласної радою розташована у восьмиповерховому адміністративному будинку за адресою вул. Грушевського, 8. Будинок є майном обласної ради, а структурні підрозділи адміністрації орендують там приміщення.