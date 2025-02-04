СЕС встановили за два місяці

На даху Шумської міської лікарні на Тернопільщині за гроші від німецького уряду встановили сонячну електростанцію потужністю 50 КВт. Вартість гранту – 1 млн 700 тис. грн. Про це ZAXID.NET повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський. Така електростанція дозволить економити близько 800 тис. грн з міського бюджету на рік на електриці та опаленні.

За словами міського голови Шумська, міська лікарня є найбільшим споживачем електроенергії серед комунальних установ громади. У 2024 році громада розробила проєкт на встановлення СЕС на даху медзакладу.

«На розробку проєктно-кошторисної документації витратили близько 100 тис. грн міських грошей. Основні роботи з встановлення СЕС на даху лікарні розпочали в грудні 2024 року і на початку лютого цього року вже завершили їх», – розповів ZAXID.NET Вадим Боярський.

На закупівлю сонячних плит та необхідних матеріалів, а також саме встановлення гроші отримали від грантового проєкт «Відновлювані джерела енергії для стійкої України». Це близько 1 млн 700 тис. грн.

«Ми підписали трьохсторонню угоду між Шумською територіальною громадою, лікарнею та ГО "Екоклуб". Грант виконав Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економіки та захисту клімату», – пояснив Вадим Боярський.

Шумська лікарня за 2024 рік надала послуги близько 7 тис. пацієнтів. Медзаклад обслуговує Шумську, Дедеркальську, Кременецьку громаду Тернопільщини та жителів Білогірської громади з Хмельниччини

Додамо, що за даними Тернопільської ОВА в період 2025-2026 років в області планують встановити сонячні панелі на 600 школах.