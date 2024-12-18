Інвестиції TIU Canada у сонячну енергетику становлять понад $65 млн

Антимонопольний комітет України дозволив компанії «ТІУ 1» купити контрольний пакет акцій чотирьох «Івано-Франківських сонячних електростанцій». Рішення ухвалили на засіданні АМКУ 17 грудня.

За даними Youcontrol, засновницею франківських СЕС є директорка з розвитку бізнесу SPP Development Ukraine Надія Петрученко. У портфелі компанії – понад 600 МВт СЕС, близько 900 МВт ВЕС і 130 МВт установок зберігання енергії.

Новим власником чотирьох «Івано-Франківських сонячних електростанцій» стало ТОВ «ТІУ 1», що належить канадському інвестору Майклу Юрковичу. Компанія зі статутним капіталом у понад 53 млн грн займається виробництвом електроенергії, а також добуванням нафти та газу.

За інформацією «Голосу Америки», у 2021 року TIU Canada демонтувала обладнання своєї СЕС на 10,5 МВт у Нікополі через невирішений конфлікт із Нікопольським заводом феросплавів (НЗФ), що контролюється компаніями, пов’язаними з Ігорем Коломойським.

Додамо, що TIU Canada працює в Україні з 2016 року. За цей час, окрім СЕС у Нікополі, компанія звела сонячні електростанції на 11 МВт у Миколаївській області та на 33 МВт – в Одеській області. TIU Canada стала першим інвестором в Україні в рамках Канадсько-української угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA). Її інвестиції у сонячну енергетику становлять понад $65 млн.