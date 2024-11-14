ВЕС побудовані на території Кременецького району

У Кременецькому районі на Тернопільщині до кінця 2024 року в експлуатацію введуть пʼять вітрових електростанцій. Загальна потужність нових ВЕС – 19 МВт. Зараз тривають останні приготування до запуску станцій і підключення до загальної системи мережі енергетики.

Нову вітротурбіну поставили вже в селі Залісці Вишнівецької громади з потужністю до 3,0 МВт. Ще дві розташовані на території Кременецької громади – у селах Бонівка (потужністю до 5,0 МВт) і Чугалі (потужністю до 5,0 МВт). Дві ВЕС розміщені на території Почаївської громади – у селах Лосятин (потужністю до 3,0 МВт) та Будки (потужністю до 3,0 МВт)

«Підприємство “ЮФБ Інжинірінг” реалізацію проєктів розпочало у 2021-2022 роках після підписання відповідного меморандуму з Тернопільською ОДА. Загалом на п’яти ВЕС разом створять 3-5 робочих місць. Відпуск електроенергії планується в об’єднану енергетичну систему за “зеленим” тарифом», – розповів ZAXID.NET перший заступник начальника Тернопільської ОВА Степан Куйбіда.

За словами чиновника, одна вітрова турбіна номінальною потужністю 4 МВт приблизно за рік в середньому виробляє 3,5-3,6 мільйона кіловат-годин. Ця енергетика добре компенсує сонячну в ті періоди, коли сонячні станції не можуть виробляти достатньо енергії. Наразі на Тернопільщині функціонують дві вітрові електростанції загальною потужністю 5,47 МВт.

Додамо, що згідно з даними YouControl ТОВ «ЮФБ Інжиніринг» зі статутним капіталом розміром 1,2 млн грн зареєстрували наприкінці 2019 року у Тернополі. Ним у рівних частках володіють тернополянки Тетяна Федишин, Олена Абакумова та киянин Максим Юхимець. Кінцевий бенефіціарний власник – Володимир Бліхар, чоловік Олени Абакумової.

Раніше сім’я Бліхарів була співвласниками тернопільського заводу з виготовлення металопластикових вікон

Viknaroff, а Володимир Бліхар керував підприємством. З 2019 року тернополянин займається бізнесом у зеленій енергетиці.