У ніч проти 27 квітня російські загарбники атакували Україну 149 ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу є жертви та руйнування в кількох областях, повідомили Повітряні сили.

Станом на 09:00 українські захисники підтвердили збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втратили.

Результати роботи ППО 27 квітня (Інфографіка Повітряних сил)

Наслідки атаки БпЛА на Україну 27 квітня

Через ворожу атаку постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина, кажуть у відомстві.

Житомирщина – під ударами дронів-камікадзе опинилася цивільна інфраструктура. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та чотири автомобілі. До лікарні госпіталізували цивільного із гострою реакцією на стрес.

На місці ліквідації наслідків удару БпЛА по регіону окупанти здійснили повторну атаку. Через атаку постраждали двоє поліцейських. Через падіння уламків дронів виникли пожежі на відкритій місцевості, які загасили рятувальники.

Рятувальники Житомирщини ліквідовують пожежу на місці влучання ворожого дрона 27 квітня (Фото ДСНС)

Дніпропетровщина – через ворожу атаку у Павлограді загинув чоловік, поранена 14-річна дівчина, є пошкодження двох багатоквартирних будинки. Також є руйнування у Вербківській, Межівській та Славгородській громадах області та у Дніпрі. Деталі – у новині.

Одещина – в Одеському районі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, її госпіталізовано. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.