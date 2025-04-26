Наслідки нічної атаки росіян на Дніпропетровську область

У ніч на суботу, 26 квітня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Внаслідок атаки є руйнування у кількох областях України, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними українських військових, з 22:00 25 квітня росіяни випустили по території України:

протикорабельну ракету «Онікс»

дві протирадіолокаційні ракети Х-31П

114 ударних дронів типу Shahed та дронів-імітаторів

Пуски відбувалися з російських Курська, Міллєрова, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Українській авіації, зенітним ракетним підрозділам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам вдалося знищити 66 ударних дронів Shahed та безпілотників інших типів у центральній, східній, північній та південній частині країни. Ще 31 ворожий дрон-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 26 квітня

За даними Повітряних сил, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири області. Зокрема, на Дніпропетровщині у місті Кам’янське внаслідок атаки дронів зруйнований житловий будинок, одна людина загинула, а ще чотири отримали поранення. Також є руйнування на Київщині – у Білій Церкві ворожий дрон зруйнував приватний будинок.

Крім того, руйнування внаслідок нічного обстрілу росіяни зафіксували на Кіровоградщині та Харківщині.