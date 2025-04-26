Максим Василишин має сплатити 17 тис. грн штрафу

Франківський районний суд Львівської області визнав винним у п'яному водінні заступника керівника апарату Львівської ОВА Максима Василишина. Його оштрафували на 17 тис. грн і на рік позбавили права керувати автомобілем. В опублікованій в судовому реєстрі постанові йдеться, що поліція зупинила посадовця п'яним за кермом Mercedes-Benz S500L у квітні 2024 року.

За матеріалами справи, торік 17 квітня, приблизно о 22:55, Максима Василишина зупинили на перехресті вулиць Федьковича та Степана Бандери. Причиною було те, що водій не увімкнув правий покажчик повороту при повороті на вулиці Степана Бандери. На відео поліцейські зафіксували, як Василишин говорить, що думав, що включив покажчик. Поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти тест на Drager, який показав результат 1,38 проміле.

У суді Максим Василишин заперечив свою провину й просив закрити провадження. Він розповів, що у день інциденту, приблизно за годину до приїзду поліцейських, приїхав на святкування дня народження знайомого. Автомобіль залишив на вулиці Героїв УПА, 5. За словами Василишина, на святкуванні він вживав спиртне, потім сів в авто, почав телефонувати знайомим і просити відвезти його додому. Водночас він завів автомобіль, бо на вулиці було холодно.

«Факт керування автомобілем заперечує, вважає, що працівники поліції безпідставно підійшли до нього та здійснили огляд на стан сп'яніння. Додав, що працівники поліції в протоколі про адміністративне правопорушення зазначили місцем вчинення правопорушення: перехрестя вулиця Федьковича – Степана Бандери, хоча насправді автомобіль перебував на вул. Героїв УПА, 5», – йдеться у постанові.

Адвокатка обвинуваченого Оксана Брильовська просила закрити провадження у справі, оскільки, за її словами, протокол поліцейські склали з порушенням законодавства. Вона зазначила, що правоохоронці не зафіксували все на відео та провели огляд без свідків. Однак суд вважає, що слова адвокатки спростовують відеозаписи поліцейських.

Суддя Галина Мигаль визнала Максима Василишина винним у п'яному водінні (ч. 1 ст. 130 КУпАП), оштрафувала на 17 тис. грн та на рік позбавила права керувати автомобілем. Крім цього, він має сплатити 605 грн судового збору.

У декларації Василишина за 2024 рік немає автомобіля Mercedes-Benz S500L, на якому його зупинили поліцейські. Натомість держслужбовець задекларував автомобіль Ford Fiesta, який належить його дружині. Також у власності сім'ї є чотири квартири та нежитлове приміщення у Львові. За 2024 рік Василишин задекларував понад 600 тис. грн зарплати, яку він отримав у ЛОВА.

ZAXID.NET зателефонував Максиму Василишину, щоб запитати, чи оскаржуватиме він постанову та чому автомобіля Mercedes-Benz S500L немає в його декларації. Коли посадовець почув про постанову суду, то він кинув слухавку. ZAXID.NET таки вдалось додзвонитися посадовцю. Він повідомив, що вже оскаржує штраф і позбавлення прав й заявив, що «всі запитання журналістки не мають абсолютно ніякого значення».

На запитання про відсутність авто в декларації Максим Василишин також обурився. «Ви розмежовуєте питання приватної власності й державної? У вас є таке розуміння? Мені не подобається непрофесійний діалог. Транспортний засіб, де є номер реєстрації, є абсолютно в публічній базі. Елементарно в прямий спосіб можна встановити, хто є його власником. Якщо ми ведемо діалог в сторону провокації… Цього авто немає, то, очевидно, я не є власником транспортного засобу. Декларація подана вчасно, її промоніторили й зауважень нема», – сказав Максим Василишин.

Додамо, що 40-річний Максим Василишин за освітою є юристом. Посадовець був учасником АТО. З 2017 року він працював у Львівській ОВА на посадах начальника управління регулювання природокористування та моніторингу департаменту екології та природних ресурсів, начальника юридичного управління апарату адміністрації. Станом на 2025 рік він є заступником керівника апарату ЛОВА Тараса Греня.