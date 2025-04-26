Виставка підбитої важкої техніки у російському Комсомольську-на-Амурі

У Комсомольську-на-Амурі, що в Хабаровському краї РФ, на виставці підбитої важкої техніки люк від «трофейного» бронетранспортера М113 вбив чотирирічну дитину. Про це повідомили російські медіа в суботу, 26 квітня.

Зазначається, що інцидент трапився на Театральній площі російського міста 25 квітня. У БТР М113 відкрилася кришка люка і вдарила чотирирічного хлопчика, який стояв поруч. За інформацією Telegram-каналу Baza, у хлопчика діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Дитина померла в кареті швидкої допомоги.

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Водночас видання DVhab.ru з посиланням на очевидців повідомило, що загибла дитина «стояла під БТРом, коли всередині хтось із дітей смикнув за важіль, і люк відчинився та впав їй на голову». За іншою версією, з бронеавтомобіля «витекла гідравліка, і важкі дверцята відчинилися самі».

За даними медіа, виставка захопленої на війні в Україні техніки відкрилася 25 квітня за рішенням міністра оборони Росії після звернення губернатора Хабаровського краю. Її присвятили «80-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні». Зокрема на виставці були представлені сім одиниць важкої техніки, підбитої в ході боїв. Вона мала тривати до 3 травня, але наразі вхід на виставку закрито.