Їхнім лідером є Дмитро Василець – голова забороненої партії «Держава»

Служба безпеки викрила групу зрадників, які створили антиукраїнський осередок у Москві, просуваючи ідею російського президента Владіміра Путіна про «зовнішнє управління» Україною. Про це повідомила СБУ у четвер, 3 квітня.

Відомо, що наразі зрадники переховуються у Росії, там вони проголосили себе «єдиною легітимною владою» України і просувають план капітуляції Києва.

«Цього тижня лідери вказаного угруповання та інші українські зрадники відвідали форум «єдності» у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Олександр Дугін, депутати Держдуми, блогери та «Z-воєнкори», – розповіли в СБУ.

Уся риторика цієї конференції була присвячена просуванню тези Путіна, що для тривалого миру в Україні необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем Росії та США.

Спецслужба повідомляє, що до складу такого утворення увійшли зрадники, колаборанти, які втекли з України до Росії ще до початку повномасштабної війни. Їхнім лідером є Дмитро Василець – голова забороненої партії «Держава», який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії Росії.

До підривної діяльності він залучив:

Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;

Олександра Скубченка – «політ експерта» з телеканалів Медведчука, який часто з’являється в ефірах московських пропагандистів;

Олександра Семченка – заступника голови забороненої партії «Держава», який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;

колаборанта Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання «Слобожанська січ»;

пропагандиста Віктора Малафеєва, який збирає донати на придбання озброєнь для окупантів;

проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з Росією.

Відомо, що вони створили сайт за аналогом з офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення так званого онлайн-референдуму щодо майбутнього України, а також розробили копію порталу «Дія», щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.

В СБУ додають, що після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні філії в країнах ЄС як альтернативу диппредставництвам України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Нагадаємо, 1 квітня співробітники Служби безпеки України викрили на Київщині підпільне PR-агентство, яке вчиняло інформаційні диверсії на замовлення російської спецслужби.