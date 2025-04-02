Затриманому загрожує довічне ув'язнення

В Одесі затримали чоловіка, який виготовив вибухівку для теракту у будівлі поліції в місті Біляївка, що стався 23 березня. Тоді внаслідок вибуху загинула виконавиця теракту. Про це у середу, 2 квітня, повідомили у пресслужбі Нацполіції та СБУ.

Затриманий – 44-річний рецидивіст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки та переховувався від в Одесі. Російська ФСБ завербувала чоловіка через один з Telegram-каналів з пошуку швидкого заробітку. Також російська спецслужба орендувала чоловіку квартиру в Одесі, де він за інструкцією окупантів виготовив вибуховий пристрій. Потім цю вибухівку російський агент через кур’єра передав виконавиці теракту, яку також завербували росіяни.

Жінка принесла вибухівку до райуправління поліції у місті Біляївка, а росіяни дистанційно підірвали вибухівку разом зі своєю агенткою.

«Після вибуху у Біляївці агент “ще глибше заліг на дно”, намагаючись заплутати сліди правоохоронців. Серед іншого для цього він регулярно змінював номери мобільних телефонів та місця проживання. Співробітники СБУ встановили місцеперебування фігуранта і затримали», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у оселі затриманого правоохоронці вилучили ще одну вибухівку, замасковану під вогнегасник, до неї злочинець додав уражаючі елементи. Вибуховий пристрій можна віддалено активувати за допомогою телефона. За даними української спецслужби, цю вибухівку окупанти планували використати найближчим часом для вчинення ще одного теракту в регіоні.

Затриманому оголосили підозру у вчиненні теракту, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, 23 березня в місті Біляївка на Одещині стався вибух у поліцейському відділку. Вибухівку, яку дистанційно привели в дію, до поліції принесла жінка. Вона загинула на місці події. Також внаслідок детонації постраждали троє поліцейських.