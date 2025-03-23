У будівлі поліції на Одещині стався вибух, є загибла та потерпілі
На місці вибуху працюють поліцейські та співробітники СБУ
У неділю, 23 березня, в будівлі поліції на Одещині стався вибух. Унаслідок інциденту загинула жінка, є потерпілі. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.
Наразі на місці вибуху працюють поліцейські та працівники Служби безпеки. Встановлюються обставини та деталі.
За даними місцевих Telegram-каналів, у відділок поліції в Біляївці невідома жінка пронесла саморобний вибуховий пристрій. Після цього пристрій дистанційно привели в дію. Попередньо повідомляється про трьох постраждалих поліцейських.
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Нагадаємо, 20 березня у Рівному біля торгівельного центру вибухнув саморобний пристрій в автомобілі. Унаслідок інциденту водій та пасажир отримали травми різного ступеня тяжкості. СБУ розслідує імовірний теракт.