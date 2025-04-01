Затриманим загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України викрили на Київщині підпільне PR-агентство, яке вчиняло інформаційні диверсії на замовлення російської спецслужби. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримані – двоє професійних піарників, які до 2022 року виконували на замовлення Росії комерційні завдання. Після початку повномасштабного вторгнення з ними зв’язався колишній роботодавець та запропонував працювати на окупантів.

За даними СБУ, українські піарники поширювали російську пропаганду на території Європейського союзу. Розповсюджені матеріали дискредитували Україну та виправдовували російську збройну агресію. Затримані створили понад 200 сайтів та зареєстрували їх на фейкові акаунти, щоб уникнути блокування. Також у межах інформаційної компанії українці на території ЄС виправдовували російських топпосадовців, які перебувають під санкціями.

Крім того, піарники займались «розкруткою» двох російських банкірів, які входять до найближчого оточення Владіміра Путіна та фінансують війну проти України. Йдеться про Ігоря Шувалова – керівника російської держкорпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності» та голови правління московського банку «ВТБ» Андрія Костіна.

СБУ затримала українців й вилучила у них комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів. Їм оголосили підозри у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.