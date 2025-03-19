42-річний пропагандист регулярно відвідує окуповані території

Співробітники Служба безпеки України оголосили заочну підозру 42-річному російському пропагандисту Борису Корчевнікову, який виправдовує вторгнення Росії в Україну. Свого часу Корчевніков став відомим завдяки серіалу «Кадети», а нині є гендиректором прокремлівського телеканалу «Спас». Про це повідомили в пресцентрі СБУ в середу, 19 березня.

Слідчі зауважують, що Корчевніков багато років є ведучим телевізійних проєктів на центральних російських каналах, зокрема «Росія-1». Під час етерів він неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Окрім цього, Корчевніков публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення українців.

Відомо, що 42-річний пропагандист здійснює поїздки на окуповані території, де виступає на підтримку Владіміра Путіна та збройної агресії РФ. Корчевніков також неодноразово перетинав кордон України поза пунктами пропуску у 2022 – 2023 роках.

Слідчі СБУ повідомили Корчевнікову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

Нагадаємо, в Україні заочно засудили актора «Бандитського Петербурга» Дмітрія Пєвцова, який закликав захопити Україну. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.