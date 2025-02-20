Російський актор Дмітрій Пєвцов отримав 10 років тюрми за заклики захопити Україну

В Україні російського актора та депутата держдуми 61-річного Дмітрія Пєвцова заочно засудили до 10 років ув'язнення. Він неодноразово закликав захопити Україну та підтримував російське повномасштабне вторгнення. Про це у четвер, 20 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ. Дмітрій Пєвцов найбільше відомий за роллю кримінального діяча на прізвисько Адвокат у російському серіалі «Бандитський Петербург».

За даними слідчих, Пєвцов в ефірі російських телеканалів закликав до захоплення влади в Україні, а також до окупації всієї території. Російський актор та депутат неодноразово поширював антиукраїнські наративи. Також Дмітрій Пєвцов заперечував російські воєнні злочини, що вчинені на окупованих територіях, зокрема у Маріуполі.

«Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав як він особисто “голосував за приєднання” тимчасово окупованих районів України до складу Росії», – йдеться у повідомленні.

Суд заочно визнав Дмітрія Пєвцова винним у діях, спрямованих на захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 ККУ), посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110 ККУ) та у пропаганді війни (ст. 436 ККУ). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

Зазначимо, що Дмітрій Пєвцов бере участь у зйомках російського серіалу «Центурія», який знімають у Маріуполі. Серіал розповідає про боротьбу проти українських партизанів в окупованому росіянами місті.

Додамо, що за антиукраїнську позицію Пєвцов з 2022 року перебуває у санкційних списках США, Канади, Австралії, Японії та України.