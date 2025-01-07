Сили оборони ліквідували російського поета з Черкас, який воював проти України

Сили оборони ліквідували поета та автора пісень для зірок російської естради 60-річного Олега Гегельського. Він народився у Черкасах, проте добровільно долучився до російської армії та воював проти України. Про це повідомляють російські пропагандисти, зокрема телекомпанія RT, із посиланням на дружину Гегельського.

За словами дружини Олега Гегельського Поліни, ліквідований поет підписав контракт зі Збройними силами Росії у вересні 2024 року. Він воював проти України у складі 56 гвардійського десантно-штурмовому полку, що дислокується в окупованому Криму.

«Його відправили на завдання, вони їхали на машині по так званій сірій зоні і потрапили під артобстріл. Так його не стало», – розповіла дружина Гегельського.

Олег Гегельський народився у Черкасах у 1964 році, проте більшу частину життя прожив у Росії. Він є автором багатьох пісень Валерія Леонтьєва, Анжеліки Варум, Михайла Шуфутинського тощо. Крім того, Гегельський брав участь у бойових діях у Чечні, Афганістані та Югославії. За даними російських пропагандистів, Олег Гегельський також був офіцером спецназу російської розвідки.

Зазначимо, що російський 56-й десантно-штурмовий полк брав участь у захопленні Херсона та аеродрому в Чорнобаївці, після відступу з Херсона полк зайняв позиції на лівому березі Дніпра. У березні 2023 року частину підрозділів перекинули до Запорізької області біля села Роботине. Після великих втрат 56 ДШП доукомплектували ув’язненими росіянами, які уклали контракти з російською армією.