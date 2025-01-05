Ліквідовані російські підполковники Валерій Терещенко та Павло Малєцький

Унаслідок ракетного удару по Льгову Курської області 30 грудня 2024 року загинули двоє російських підполковників Валерій Терещенко та Павло Малєцький. Про це повідомив портал «Мілітарний» з посиланням пропагандистський Telegram-канал «Офицерская Хоккейная Лига» в неділю, 5 січня.

Зазначається, що Валерій Терещенко був підполковником 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії, окремі підрозділи якої дислокувались на Курському напрямку. Під час удару росіянин перебував у Льгові, де, ймовірно, був пункт постійної дислокації та управління, звідки здійснювалася організація та координація дій.

«Перебуваючи на новій дислокації штабу в місті Льгов Курської області, дивізія потрапила під ракетний удар. Восьмеро осіб із керівного складу дивізії загинули, 22 – дістали поранення», – ідеться в повідомленні.

Як зазначає джерело, Терещенко брав безпосередню участь у війні проти України зі жовтня 2022 року.

Разом з Валерієм Терещенком під час ракетного удару по пункту постійної дислокації у Льгові також загинув підполковник Павло Малєцький. Він був командиром 656-го інженерного батальйону 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії.

За інформацією проєкту DeepState, Льгов розташований приблизно за 30 км від території, що контролюють Сили оборони у Курській області.

Додамо, це вже не перший випадок, коли Сили оборони завдають удару по командних пунктах росіян на Курщині. Так, 2 січня Сили оборони завдали ракетного удару по командному пункту російських військових у селищі Мар’їне Курської області. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок удару значних втрат зазнали військові севастопольської 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.