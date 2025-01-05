Сили оборони на Курщині ліквідували двох російських підполковників
Загалом від ракетного удару по пункту управління 30 грудня загинули 8 російських військових
Унаслідок ракетного удару по Льгову Курської області 30 грудня 2024 року загинули двоє російських підполковників Валерій Терещенко та Павло Малєцький. Про це повідомив портал «Мілітарний» з посиланням пропагандистський Telegram-канал «Офицерская Хоккейная Лига» в неділю, 5 січня.
Зазначається, що Валерій Терещенко був підполковником 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії, окремі підрозділи якої дислокувались на Курському напрямку. Під час удару росіянин перебував у Льгові, де, ймовірно, був пункт постійної дислокації та управління, звідки здійснювалася організація та координація дій.
«Перебуваючи на новій дислокації штабу в місті Льгов Курської області, дивізія потрапила під ракетний удар. Восьмеро осіб із керівного складу дивізії загинули, 22 – дістали поранення», – ідеться в повідомленні.
Як зазначає джерело, Терещенко брав безпосередню участь у війні проти України зі жовтня 2022 року.
Разом з Валерієм Терещенком під час ракетного удару по пункту постійної дислокації у Льгові також загинув підполковник Павло Малєцький. Він був командиром 656-го інженерного батальйону 76-ї Псковської повітряно-десантної дивізії.
За інформацією проєкту DeepState, Льгов розташований приблизно за 30 км від території, що контролюють Сили оборони у Курській області.
Додамо, це вже не перший випадок, коли Сили оборони завдають удару по командних пунктах росіян на Курщині. Так, 2 січня Сили оборони завдали ракетного удару по командному пункту російських військових у селищі Мар’їне Курської області. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок удару значних втрат зазнали військові севастопольської 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.