СБУ оголосило Таїсії Повалій підозри за трьома статтями Кримінального кодексу

Співробітники Служби безпеки України заочно повідомили про підозру співачці та колишній народній депутатці 59-річній Таїсії Повалій. Жінка виправдовує розпочату Росією війну та закликає захопити Україну. Про це у четвер, 15 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

Перед початком повномасштабного вторгнення Таїсія Повалій виїхала до Російської Федерації та отримала громадянство країни-агресора. Крім того, співачка публічно підтримувала війну, яку розпочала Росія проти України.

«Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ», – зазначили у СБУ.

У вересні 2023 року Таїсія Повалій на запрошення голови так званої ЛНР Леоніда Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську.

«Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України», – зазначили у СБУ.

Співробітники Служби безпеки України оголосили співачці про підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність, публічні заклики до війни та виправдовування збройної агресії Росії.

Зазначимо, що Таїсія Повалій перебуває під санкціями, які президент Володимир Зеленський ввів у дію згідно з рішенням РНБО у жовтні 2022 року.

Що відомо про Таїсію Повалій?

Таїсія Повалій народилась 10 грудня у 1964 році у селі Шамраївка Київської області. Закінчила Київське вище музичне училище імені Глієра. Була народною депутаткою України VII скликання від згодом забороненої проросійської «Партії регіонів». Після Революції Гідності переїхала до Росії. У 2015 році Таїсію Повалій позбавили звання народної артистки України.

Після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну Повалій заявила, що підтримує країну-агресора та вивезла з Києва матір до себе в Москву.