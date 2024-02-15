СБУ оголосила підозру співачці Таїсії Повалій за заклики захопити Україну
Співачка виправдовує розпочату Росією війну проти України
Співробітники Служби безпеки України заочно повідомили про підозру співачці та колишній народній депутатці 59-річній Таїсії Повалій. Жінка виправдовує розпочату Росією війну та закликає захопити Україну. Про це у четвер, 15 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.
Перед початком повномасштабного вторгнення Таїсія Повалій виїхала до Російської Федерації та отримала громадянство країни-агресора. Крім того, співачка публічно підтримувала війну, яку розпочала Росія проти України.
«Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ», – зазначили у СБУ.
У вересні 2023 року Таїсія Повалій на запрошення голови так званої ЛНР Леоніда Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську.
«Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України», – зазначили у СБУ.
Співробітники Служби безпеки України оголосили співачці про підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність, публічні заклики до війни та виправдовування збройної агресії Росії.
Зазначимо, що Таїсія Повалій перебуває під санкціями, які президент Володимир Зеленський ввів у дію згідно з рішенням РНБО у жовтні 2022 року.
Що відомо про Таїсію Повалій?
Таїсія Повалій народилась 10 грудня у 1964 році у селі Шамраївка Київської області. Закінчила Київське вище музичне училище імені Глієра. Була народною депутаткою України VII скликання від згодом забороненої проросійської «Партії регіонів». Після Революції Гідності переїхала до Росії. У 2015 році Таїсію Повалій позбавили звання народної артистки України.
Після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну Повалій заявила, що підтримує країну-агресора та вивезла з Києва матір до себе в Москву.