Кіберфахівці СБУ спільно з поліцією викрили у Горішніх Плавнях ІТ-фахівця, який створив ботоферму для росіян

Служба безпеки у понеділок, 3 березня, затримала на Полтавщині трьох поплічників російських спецслужб, які проводили інформаційні диверсії проти України. Серед них й хакер, який створив ботоферму для кремлівських пропагандистів.

Кіберфахівці СБУ спільно з поліцією викрили у Горішніх Плавнях ІТ-фахівця, який створив ботоферму для поширення наративів Кремля. Він масово реєстрував мобільні номери українських операторів, за якими створював фейкові акаунти в соцмережах. Згодом росіяни використовували ці облікові записи для поширення пропаганди. Наразі нейтралізували уже понад 10 тис. псевдосторінок.

Також спецслужба викрила колишнього функціонера забороненої «Партії регіонів», який писав замовні статті для міжнародних рупорів Кремля. Зокрема, він працював на інтернет-видання «Фонд стратегічної культури». Чоловік підготував десятки публікацій, в яких виправдовував збройну агресію Росії та дискредитував Сили оборони України. Для конспірації він створював ворожий контент під псевдонімом.

Ще одну підозру отримав полтавчанин, який уже має вирок за поширення прокремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин. Цього разу він поширював на своїй сторінці у Facebook провокативні дописи, де заперечував воєнні злочини росіян та закликав до державного перевороту в Україні.

«За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів», – додають у дописі.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та ДБР у вівторок, 18 лютого, повідомили про затримання на Київщині агента Росії, який зливав ФСБ дані про ексзасуджених, що воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони.