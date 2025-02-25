Shaman входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, який відомий під сценічним псевдонімом Shaman. Про це СБУ повідомила у вівторок, 25 лютого.

Shaman входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців, які прославляють бійців, котрі беруть участь у бойових діях проти України. Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку російського президента Владіміра Путіна та окупаційних угруповань агресора.

В кінці 2022 року він записав відеозвернення, в якому героїзував представників Збройних формувань Росії та визнав правомірною збройну агресію проти України. Також у лютому 2023 року Дронов перебував на тимчасово захопленій частині лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті.

«Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисника», – додають у дописі.



Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за заперечення тимчасової окупації частини території України та визнання правомірною збройну агресію Росії. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста до відповідальності.

Нагадаємо, в Україні російського актора та депутата держдуми 61-річного Дмітрія Пєвцова заочно засудили до 10 років ув'язнення. Він неодноразово закликав захопити Україну та підтримував російське повномасштабне вторгнення.