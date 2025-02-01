Правоохоронці затримали організаторів осередків у п'ятьох областях

Служба безпеки України нейтралізувала діяльність проросійської організації «Робітничий фронт України», учасники якої здійснювали підривну діяльність в Україні та закликали до повстань. Правоохоронців затримали організаторів п’ятьох осередків, повідомили у пресслужбі СБУ у суботу, 1 лютого.

За даними слідства, зловмисники під виглядом неокомуністичних ідей закликали українців до повстань проти влади, а також агітували не чинити опору російським окупантам.

«Серед іншого, фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконують накази командирів та вчиняти дезертирство. Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднатися у так звані “солдатські комітети” для колективної відмови від участі в бойових діях на фронті», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Щоб розповсюджувати проросійські наративи, учасники обєднання вели сторінки у соцмережах, де за ними слідкували понад 30 тис. людей. Найбільше підписників сторінка «Робітничий фронт України» має в YouTube.

Зазначимо, за даними Clarity Project, організація зареєстрована ще у 2013 році. Організатори та учасники, зазначені в архівній інформації про «Робітничий фронт України», були членами та організаторами комуністичних, марксистських та соціалістичних організацій на тимчасово окупованих територіях – Донеччини, Луганщини та Криму. До слова, серед зазначених організаторів – народний депутат України 3-го скликання від Комуністичної партії України, керівник проросійської організації «Трудова Харківщина» Павло Тищенко.

Окрім того, для агітації українців зловмисники масово розклеювали по вулицях листівки із закликами до зриву мобілізації. Зазначається, що щодня учасники неокомуністичної організації обходили понад 30 адрес, де розміщували агітаційні листівки. Листівки зловмисники друкували у підпільних «типографіях» у помешканнях.

«Служба безпеки затримала п’ятьох організаторів ворожих осередків під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них – студенти, інші працівники – працівники підприємств або безробітні, які діяли за координацію представника з РФ, так званого “профспілкового куратора” з Росії», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час обшуків у фігурантів виявили оптові партії агітації, комуністичну літературу, а також комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

П’ятьом затриманим повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 ККУ, ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкодження законній діяльності ЗСУ за змовою). Трьох із них помістили під варту, ще двом суд призначив цілодобовий домашній арешт з носінням електронних браслетів. Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності всіх учасників організації.