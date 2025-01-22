Закарпатка підтримувала підозрюваного у пропаганді комунізму настоятеля храму та ображала вірників іншої конфесії

СБУ викрила мешканку Рахівщини, яка з власного акаунту у соцмережах розпалювала міжконфесійну ворожнечу, підтримуючи підозрюваного у пропаганді комунізму настоятеля храму УПЦ МП. Вірянці загрожує до 3 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 22 січня, у своїх дописах агітаторка використовувала наративи російської пропаганди, ображаючи вірників іншої релігійної конфесії.

«Зловмисниця виправдовувала злочинні дії настоятеля одного з храмів Хустської єпархії УПЦ МП, якого СБУ раніше викрила на пропаганді комуністичного режиму. Своїми діями жінка сприяла загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Це підтвердила й ініційована у справі лінгвістична експертиза», – зазначили в СБУ.

Підозрюваній загрожує штраф або до 3 років позбавлення волі

Закарпатці оголосили підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Санкція кримінальної статті передбачає від 3400 до 8500 грн штрафу, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.