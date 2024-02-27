Священнослужителі поширювали пропаганду СРСР у соцмережах

Настоятеля храму та священник чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП отримали підозри за поширення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму. Клірикам загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 27 лютого, священнослужителі були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду СРСР у соцмережах.

«За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла. Задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності кліриків. Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів», – інформують в СБУ.

Настоятелю храму та священнику чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.