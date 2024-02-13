Настоятель очікував окупацію Дніпропетровщини

Настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ МП отримав п’ять років ув'язнення за підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, під час проповідей чоловік виправдовував захоплення Росією частини території України.

«Також у ході особистих розмов з парафіянами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам. Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали чоловіка у вересні 2022 року. При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.

Суд визнав клірика винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та призначив йому 5 років тюрми. Вирок суду набув законної сили.