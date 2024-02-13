Суд на п'ять років ув'язнив клірика УПЦ МП за підтримку Росії
Настоятель храму очікував окупацію Дніпропетровщини
Настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ МП отримав п’ять років ув'язнення за підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.
Слідчі встановили, під час проповідей чоловік виправдовував захоплення Росією частини території України.
«Також у ході особистих розмов з парафіянами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам. Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями», – йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали чоловіка у вересні 2022 року. При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.
Суд визнав клірика винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та призначив йому 5 років тюрми. Вирок суду набув законної сили.