Митрополит Василь Поровознюк благословив анексію українських територій

Співробітники Служби безпеки України заочно оголосили про підозру підсанкційному митрополиту Луганської єпархії УПЦ (МП) Василю Поворознюку. За даними слідчих чоловік підтримує війну Росії проти України та захоплення частини територій України, зокрема, Луганщини. Про це у п’ятницю, 12 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, у вересні 2022 року клірик приїхав до Кремля та брав там участь у церемонії так званого приєднання тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії. Тоді Владімір Путін оголосив про анексію чотирьох областей України: Херсонської, Харківської, Донецької та Луганської. Крім того, у травні 2022 року Василь Поворознюк був на засіданні круглого столу, який проводили під керівництвом самопроголошеного голови так званої ЛНР Леоніда Пасічника.

«Тоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття так званої резолюції, де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті», – йдеться у повідомленні.

У інтерв'ю, які Поровознюк давав пропагандистським каналам, він називав героями російських окупантів та закликав продовжувати війну Росії проти України. Слідчі повідомили Василю Поровознюку про підозру у пособництві державі-агресору. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі клірик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини.

До слова, Василь Поровознюк родом із села Бубнівка Гайсинського району Вінницької області.

Нагадаємо, 11 грудня 2022 року Рада національної безпеки (РНБО) і оборони запровадила санкції проти семи представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), які погодились на співпрацю з окупантами. Серед них був і Василь Поровознюк. Введенні на 5 років санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та виведення капіталу з території України.