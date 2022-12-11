Рада національної безпеки (РНБО) і оборони запровадила санкції проти ще семи представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). 11 грудня президент Володимир Зеленський ці санкції затвердив та увів у дію.

Як вказано в указі президента від 11 грудня, РНБО запровадила санкції проти семи священнослужителів УПЦ МП, зокрема:

митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;

митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;

настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;

настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;

митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич;

митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;

архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.

Введенні на 5 років санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та виведення капіталу з території України. Крім цього, їх позбавлять державних нагород. Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки та приватизувати державне майно.

Зазначимо, 1 грудня РНБО запровадила санкції проти десяти священнослужителів церков УПЦ МП, серед яких і екс-нардеп Вадим Новинський. Крім цього, РНБО доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити в Україні діяльність релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, – насамперед, ідеться про УПЦ МП.

Нагадаємо, що в листопаді СБУ провела низку обшуків у приміщеннях УПЦ МП. Під час обшуків правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, паспорти РФ, зброю, ноутбук із порнографією тощо.