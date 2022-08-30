Кабмін схвалив санкції проти патріарха Кирила та його поплічників з РПЦ

Кабінет міністрів України схвалив пропозиції про введення персональних санкцій проти патріарха РПЦ Кіріла та ще семи представників російської православної церкви. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Міністр пояснив, що російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців.

«Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами», – зазначив Ткаченко.

Крім Кіріла, санкції пропонується запровадити на десять років проти:

керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона;

заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ протоієрея Ніколая;

митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тіхона;

архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Пітіріма;

протоієрея російської православної церкви Артємія;

митрофорного протоієрея російської православної церкви Ткачова Андрєя;

російського православного богослова Осіпова Алєксєя.

Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів тощо.

Ткаченко пояснив, що за процедурою санкційний список ще має розглянути РНБО та президент.