Фотовиставку «Алея ангелів», яка експонується з 2022 року в Німеччині та показує постраждалих від війни дітей, створили та організували вихідці з СРСР, пов’язані з російськими спецслужбами. Виставка проти російсько-української війни закликає німців зменшувати допомогу Україні, що резонує з риторикою ультраправої німецької партії AfD, йдеться в опублікованому 18 лютого розслідуванні Reuters.

Виставку почали показувати у Німеччині з червня 2022 року. На банерах розмістили кілька рядів монохромних світлин дітей, які нібито вбили на тимчасово окупованому Донбасі – втім, яка саме країна їх вбила, на банерах не уточнюється.

За даними журналістів, організаторкою виставок «Алея ангелів» в межах ширшої кампанії «Діти війни» є громадянка Казахстану та вчителька Оксана Вальтер. Водночас кампанію активно підтримувало російське пропагандистське видання АNNА-News, редактором якого є співробітник ГУР Анатолій Матвійчук.

У російському медіа також працює росіянин Євгєній Борт, який допоміг створити проєкту «Діти війни» сайт. За даними агентства, Борт знайомий з Андрєєм Богдановим, який на початку 2000-х років займався зв’язками з громадськістю партії Путіна «Єдина Росія» під час його першого терміну.

«Мета полягала в тому, щоб проникнути в протестні рухи в Європейському Союзі та послабити підтримку урядів, які постачають Україні зброю для захисту від Росії, згідно з документами, якими Reuters поділилися два джерела з європейської розвідки. Документи, за їх словами, є перехопленими звітами про хід роботи від деяких членів мережі в Німеччині до їхнього менеджера в Москві. Звіти містять фотографії виставки “Алея ангелів” під час політичних протестів у Німеччині та оновлення кампанії, що стоїть за нею», – повідомило Reuters.

Серед тих, хто висловив підтримку кампанії Вальтера, є колишній депутат від AfD Ульріх Оме, який відвідав виставку в місті Магдебург у 2023 році – тоді він заявив, що Росія не є його ворогом і закликав до скасування санкції проти країни-агресорки. Крім того, плакати «Дітей війни» помітили на мітингах AfD у 2024 році – втім, у партії відкидають зв’язок з організацією.

За даними джерел Reuters в європейській розвідці, поки розгорталася кампанія «Діти війни», Росія отримувала звіти про її хід. У звітах говориться про вплив активістів, включаючи заяви про успіх у проникненні в протестні рухи.

До слова раніше Reuters повідомило, що німецький аналітичний центр CeMAS відстежив сотні повідомлень німецькою мовою на соціальній медіаплатформі X, які демонструють типові зразки російської дезінформаційної кампанії. Вона спрямована на підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», підрив основних німецьких партій і посіяння занепокоєння з приводу економіки напередодні виборів.

Нагадаємо, 23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу – на місце канцлера претендує чинний голова уряду Олаф Шольц, проукраїнський лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, лідер «Зеленої партії» Роберт Габек та очільниця AfD Аліса Вайдель. Остання виступає за покращення стосунків з Росією та вже отримала підтримку Ілона Маска та Віктора Орбана, який назвав AfD «майбутнім» Німеччини.

Згідно з опитуваннями, «Християнсько-демократичний союз» є лідером у німців й має великий відрив від партії «Альтернатива для Німеччини».