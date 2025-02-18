Завербованим агентом виявився керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній

СБУ та ДБР у вівторок, 18 лютого, повідомили про затримання на Київщині агента Росії, який зливав ФСБ дані про ексзасуджених, що воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони.

Завербованим агентом виявився керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній Київського регіону. За даними слідчих, він передавав росіянам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій. Найбільше ворожу спецслужбу цікавили:

персональні дані колишніх засуджених,

дати їх звільнення від покарання,

назви військових частин, де вони виконують бойові завдання.

Окупанти планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.

Посвідчення зрадника

Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт.



Правоохоронці затримали зловмисника, коли він намагався відправити агентурний звіт до Росії. За даними слідства, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту евакуацію до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.



На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за державну зраду. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 лютого СБУ викрила та затримала російського шпигуна у своїх лавах, який передавав окупантам інформацію. Ним виявився керівник Штабу Антитерористичного центру Служби безпеки.