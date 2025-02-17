Після деокупації Херсона зловмисниця виїхала до Києва

Співробітники Служби безпеки затримали у Києві організаторку насильницького вивезення українських дітей на окуповані території та до Росії. Нею виявилась колишня викладачка херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з росіянами. Про це повідомили в пресцентрі СБУ в понеділок, 17 лютого.

Слідчі з’ясували, що під час окупації Херсона зловмисниця обіймала посаду «заступниці директора» училища. Також вона була відповідальною за організацію примусового переправлення шістьох неповнолітніх студентів до окупованого Криму.

«Для цього дітей спочатку виселили з відомчого гуртожитку училища і незаконно вивезли на лівобережжя Херсонщини. Звідти автобусом їх доправили на територію тимчасово окупованого півострова», – повідомили в СБУ.

В Офісі генпрокурора уточнили, що дітей вивезли під приводом короткострокової поїздки для відпочинку до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у село Степанівка на Херсонщині 7 жовтня 2022 року.

Зазначається, що по дорозі до Криму українських дітей супроводжували представники окупаційної адміністрації РФ, які чинили постійний психологічний тиск на них. Після приїзду на окупований півострів дітей «закрили в одному з місцевих таборів».

«Їм [дітям] насильно видали російські паспорти, а одному з них навіть уже вручили повістку для служби в армії», – кажуть в Офісі генпрокурора.

Наразі з окупації вдалося повернути двох дітей – їх повернули до України або доправили до нейтральних країн. Доля ще чотирьох дітей досі невідома.

У СБУ повідомляють, що після звільнення Херсона зловмисниця виїхала до Києва, де сподівалась уникнути правосуддя. Її затримали за місцем проживання.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Також заочну підозру у злочині повідомили колишньому окупаційному «директору» херсонського профучилища та його підлеглому «вихователю», які переховуються на окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.