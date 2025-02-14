Кожну дію дітей контролюють військові інструктори

Окупаційна влада Криму примушує дітей виготовляти деталі для зброї російським солдатам та називає це волонтерською ініціативою. Про це в п’ятницю, 14 лютого, інформує Центр національного спротиву.

Так, у сімферопольській школі №5 школярів примушують виготовляти деталі для російської зброї – зокрема, компоненти для дронів та пристрої для швидкого заряджання автоматів Калашникова. Кожну дію дітей контролюють військові інструктори.

У Центрі пояснюють, що таким чином Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право, адже використовує дітей у своїх військових злочинних цілях.

«Виготовлені учнями запчастини “офіційно” передаються російським військовим підрозділам, які беруть участь у війні проти України», – зазначають активісти.

У ЦНС кажуть, що у кримських школах також активно ведеться мілітаристська пропаганда: дітей залучають до рухів по типу «юнармії», організовують зустрічі з російськими окупантами та з дитинства нав’язують позитивне ставлення до війни. У такий спосіб росіяни формують нове покоління, яке повністю підкорятиметься кремлівській ідеології та буде готове поповнювати ряди окупаційної армії у майбутньому.

«Залучення ворогом дітей до будь-яких мілітарних заходів на ТОТ України є серйозним міжнародним злочином, який немає строку давності та всі доточні рано чи пізно понесуть суворе покарання», – ідеться в повідомленні.