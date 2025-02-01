В окупованому Криму росіяни продали майна українців на понад 4,8 млрд рублів

Російська окупаційна влада продовжує незаконну перереєстрацію майна українців на окупованих територіях. Ворог вкотре порушує права громадян України, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію. Про це повідомляє Центр національного спротиву 1 лютого.

Як встановили активісти, російські загарбники в окупованому Криму вже заробили понад 4,8 млрд рублів (приблизно 1,4 млрд грн) від продажу відібраного майна українців. Гроші, отримані з незаконного продажу житла українців, ідуть на поповнення військового бюджету Росії. За вторговані гроші ворог купляє зброю, спорядження для армії та утримання окупаційних адміністрацій.

«Тобто ворог не тільки руйнує українське майбутнє, а й намагається фінансувати свої злочини користуючись з викраденого», – додають у Центрі.

Нагадаємо, у вересні 2023 року росіяни провели перші аукціони із продажу раніше «націоналізованих» об’єктів в Криму, які належали українцям. Загарбники також анонсували продаж житлових приміщень, включаючи квартиру родини президента України Володимира Зеленського, санаторіїв, торгівельних та комерційних приміщень тощо.