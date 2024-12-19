Росіяни посилили арешти українців в окупації через дописи в соцмережах
Каральні служби стежать за постами та вподобаннями громадян
На окупованих територіях російські поліцаї проводять посилений моніторинг акаунтів українців у соціальних мережах. Про це повідомили в Центрі національного спротиву 19 грудня.
Зазначається, що ворог стежить не лише за дописами українського населення, а й за їхніми вподобаннями під такими постами. Надалі нібито порушників затримують. Каральні органи інкримінують українцям «публічне виправдання тероризму».
У Центрі нацспротиву кажуть, що репресивна система Кремля продовжує планово працювати на окупованих територіях, тому громадянам не варто чекати послаблень.
«Закликаємо бути пильними й наражати себе зайвий раз на небезпеку, адже найвища цінність – це людське життя», – ідеться в повідомленні.
Українці також можуть повідомити про поліцаїв та всіх дотичних до репресій окупантів та колаборантів за посиланням.