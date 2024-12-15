Російська влада в окупованому Мелітополі вирішила перерахувати борги за комунальні послуги місцевих мешканців. Загарбники вигадали схему, за якою рахують борг за комуналку з часу окупації міста, повідомив Центр національного спротиву 14 грудня.

«І відлік пішов від початку приходу руського міра у місто, попри обіцянки про списання несплат. У результаті в людей намалювалися захмарні суми, які не під силу оплатити», – ідеться в повідомленні.

Відповідно за борги росіяни накладатимуть арешти на помешкання та конфісковуватимуть його на користь так званої «молодої республіки».

Аналітики Центру національного спротиву наголошують, що всі правові документи, видані Росією, не мають юридичної сили, а власники житла станом на 24 лютого 2022 року зберігають свої права на майно, попри документи, що їх можуть видати окупанти.

Зауважимо, 26 лютого 2022 року російські війська увійшли у Мелітополь і повністю окупували місто 1 березня 2022 року. У січні цього року керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що за час російської окупації населення Мелітополя збільшилося, попри те, що понад половина мешканців виїхала – на їхнє місце завезли близько 100 тис. росіян.