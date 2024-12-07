В Росії через будівельну кризу знизився попит на послуги робітників-нелегалів

На окупованих територіях росіяни обманом залучають нелегальних мігрантів з Середньої Азії до лав своєї армії. Про це повідомили в Центрі національного спротиву 6 грудня.

Зазначається, що робітників, яких спочатку звозили на будівництво, під тиском примушують укладати контракт з армією Російської Федерації. Причиною став низький попит на послуги робітників через зменшення темпів будівництва в часи будівельної кризи, яка розпочалася в Росії.

«Нелегалам погрожують депортацією з забороною на в’їзд, натомість пропонують укладати контракт й обіцяють не відправляти на лінію зіткнення. Проте це омана, адже імперія завжди воює чужими руками», – зауважують в ЦНС.

Раніше ZAXID.NET писав, що в окупованому росіянами таборі «Артек» дітей змушують волонтерити для російської армії. Упродовж тижня діти повинні відробити не менше шести годин, допомагаючи окупантам.