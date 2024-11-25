Ткаченко заявив, що це було «необґрунтоване та емоційне припущення»

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко назвав власним припущенням заяву про кількість внутрішньо переміщених людей, які повертаються на окуповані території. Про це він сказав в коментарі інформаційному агентству «Укрінформу» в понеділок, 25 листопада.

«Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова», – заявив Ткаченко.

Народний депутат пояснив, що трапляються випадки, коли українці з різних причин змушені повертатись на окуповані території, «але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути».

Напередодні, 24 листопада, в інтерв’ю «Укрінформ» Максим Ткаченко заявляв, що на окуповані Росією території повернулись близько 150 тис. людей. Зокрема, близько половини з цих людей нібито повернулися у Маріуполь Донецької області.

Народний депутат стверджував, що причинами ухвалення такого рішення десятками тисяч людей стало неотримання належної допомоги від держави та неможливість почати нове життя у більш безпечних регіонах України.

«Вони не отримали належної допомоги від держави – ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи тощо. Велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані», – зазначав Максим Ткаченко.

Кількість внутрішніх переселенців в Україні

За даними Міністерства соціальної політики, станом на 22 жовтня кількість переселенців в Україні становила понад 4,6 млн громадян. Найбільше ВПО зареєстровано в Донецькій (532 140), Харківській (517 872) та Дніпропетровській областях (452 784);

Серед внутрішніх переселенців 59,9% – це жінки, 40,1% – чоловіки. Ще близько 906 тис. переміщених громадян – це діти.

На початку літа тодішня віцепрем’єрка-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що статус внутрішньо переміщених мають 4,6 млн українців, водночас виплати отримують лише 1,5 млн з них. За її словами, частина переміщених українців не можуть отримувати виплати від держави через рівень доходів, а ще частині – виплати скоротили.