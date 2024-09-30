Українців, які отримали в окупації російський паспорт, щоб уникнути жорстокого поводження, не каратимуть після деокупації. Про це 30 жовтня повідомило Міністерство юстиції.

У відомстві наголошують, що позбавлення людини права вибору – популярна практика в росіян на тимчасово окупованих територіях. Застосовуючи репресії, вони домагаються, щоб українці діяли за їхніми вказівками, зокрема, це стосується й паспортизації.

Тому громадян, які отримали російський паспорт, щоб уникнути жорсткого поводження з боку росіян, не підлягатимуть відповідальності після звільнення територій.

«Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку», – додають у дописі.

Українці в окупації

Раніше у Центрі національного спротиву зазначили, що на тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають в українців паспорти.

19 вересня стало відомо, що російська армія влаштувала повну блокаду жителям трьох населених пунктів у Запорізькій області. Місцеві мешканці зі серпня не отримують гуманітарну допомогу.

Тим часом загарбники продовжують залучати місцевих жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України до своїх військ. Вже близько 7 тис. мешканців підписали контракт з російською армією.