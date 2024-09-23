На тимчасово захоплених росіянами територіях спостерігається брак кадрів

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України планують залучити так званих «ветеранів СВО» для роботи в університетах. Про це повідомив Центр національного спротиву 22 вересня.

Зазначається, що через дефіцит кадрів, який виник у всіх галузях, зокрема й в освіті, російська влада готова наймати працівників навіть без досвіду роботи. Єдиною умовою працевлаштування є наявність вищої освіти та бажання переїхати остаточно в окупацію.

«Таким чином у Москві планують розв’язати три проблеми за раз: подолати дефіцит, працевлаштувати бойовиків та завезти в регіон росіян. Але проблемою є те, що кількість окупантів з вищою освітою невелика, а з них не всі охочі ставати “лекторами” й переїжджати на ТОТ», – пояснюють у Центрі нацспротиву.

До слова, раніше ZAXID.NET повідомляв, що в тимчасово окупованому Криму росіяни розробили та впровадили програму, яка виявляє нібито заборонену символіку на сторінках студентів та викладачів. Йдеться про українські та червоно-чорні прапори. Студентів, у яких виявляють заборонений контент, відраховують за проукраїнську позицію.