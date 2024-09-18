ШІ-інструмент розпізнає українські та червоно-чорні прапори

У «Кримському федеральному університеті» розробили та впровадили програму, яка виявляє нібито заборонену символіку на сторінках студентів та викладачів. Про це повідомив 17 вересня рух опору «Жовта стрічка».

Розповідають, що ШІ-інструмент розпізнає й українські та червоно-чорні прапори. Студентів відраховують за проукраїнську позицію.

«У нас в університеті дали завдання деяким студентам та викладачам за допомогою ШI шукати різні порушення в соцмережах. Одного хлопця точно знаю, якого відрахували за проукраїнське», – зазначила активістка з Сімферополя.

Фото руху опору «Жовта стрічка»

Окупація Криму росіянами

Росіяни почали відкривати відділення найбільших державних банків на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про два найбільші державні банки Росії – «Сбербанк» і ВТБ, вони уже працюють в Донецькій і Луганській областях та в Криму.

На початку серпня стало відомо, що росіяни у Білогірському районі тимчасово окупованого Криму побудують об’єкт розміщення твердих комунальних відходів.

Тоді як загін спеціальних дій Nobody ГУР МО показав відео успішної операції українських сил поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму 11 вересня. Тоді ГУР знищила особовий склад та обладнання окупантів, а також збила російський літак Су-30СМ.