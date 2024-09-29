Росіяни планують збільшувати показники щодо мобілізації

Окупанти продовжують залучати місцевих жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України до російсько-окупаційних військ. Про це 29 вересня написав Центр національного спротиву.

У дописі зазначають, що згідно з отриманими даними, з початку 2024 року близько сім тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з російською армією. При цьому, росіяни планують збільшувати показники щодо мобілізації.

Наразі основною причиною вступу до російської армії у місцевих є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. Також на таке рішення впливає агресивна дезінформаційна кампанія росіян проти України.

«Російська сторона постійно намагається підкупити місцеве населення стосовно підписання контрактів з Міністерством оборони Росії, натомість обіцяють право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної влади», – додають у дописі.

Мобілізація у Росії

У квітні стало відомо, що Росія відправляє на війну в Україну особовий склад тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат.

Також повідомляли що найманців із Сирії, які воюють на боці російської армії, кидають у штурми на Луганщині.

У травні 2024 року Росія значно активізувала свою кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про найманців з центральної Африки, зокрема ― Руанди, Бурунді, Конго та Уганди.