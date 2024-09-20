Промедол офіційно заборонений на території Російської Федерації

Російське військове керівництво систематично видавало наркотичні та психотропні засоби для своїх солдатів. Про це свідчить документація, яку отримали активісти Центру національного спротиву.

Згідно з документами, у мотострілецьких ротах командири взводів видавали своїм підлеглим наркотичний анальгетик промедол, який офіційно заборонений на території Російської Федерації. За своїми властивостями цей препарат схожий на морфій чи налбуфін (заборонені в Україні для використання військовослужбовцями).

«При високій концентрації промедол викликає почуття ейфорії, а при регулярному його прийманні у людини з’являється наркотична залежність, яка надалі призводить до згубних наслідків для психіки та здоров’я. Тобто, військовослужбовці, які перебувають в стані ейфорії, швидше погодяться на штурм чи інші наступальні дії тому, що вже не мають страху перед болем або навіть і самою смертю», – пояснюють в Центрі нацспротиву.

Відповідно до роздавально-здавальних відомостей, книжок обліку та журналів реєстрацій операцій, пов’язаних з обігом наркотичних та психотропних засобів відомо, що документація російського командування не була офіційною.

«Тобто у військових частинах вівся “чорний” облік з отримання та видачі промедолу. Згідно з інформацією, що висвітлена в даних журналах, видача наркотичних засобів військовослужбовцям була регулярною», – додають активісти.

До слова, нещодавно Головне управління розвідки повідомило, що росіяни кидають у штурми на Луганщині найманців із Сирії. Як зазначають розвідники, найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад. Зокрема, українські розвідники підтвердили участь у боях двох найманців з Сирії – Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі. Останній загинув під час штурму українських позицій.