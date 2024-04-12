За даними Головного управління розвідки, Росія відправляє на війну в Україну особовий склад тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат. Про це ГУР повідомило 12 квітня.

Згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2 тис. російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ.

В розвідці повідомляють, що ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, «латамуть діри» російських 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти, які мають некомплект через величезні втрати. Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронєжі.

За даними ГУР, вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, за даним британської розвідки, Росія має намір набрати близько 400 тис. військовослужбовців за контрактом у 2024 році. Перш за все це необхідно для підтримки сил РФ в Україні, які зазнали величезних втрат. Також це необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 млн цього року та до 1,5 млн в подальшому.