Російські війська намагаються посилити приховану мобілізацію перед очікуваним наступом влітку 2024 року, але їм може може бути складно швидко створити оперативний і стратегічний резерви. Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 18 квітня.

Організація посилається на дані агентства Bloomberg від кількох джерел, за якими Кремль покладається на приховану мобілізацію, аби уникнути нової мобілізації резервістів.

При цьому ISW враховує заяви члена громадської ради при міністерстві оборони Росії Руслана Пухова, за якими Росії вдається мобілізувати близько 30 тис. нових військових щомісяця і може загалом набрати до війська близько 300 тис. людей у 2024 році. Ці цифри, на думку аналітиків, підтверджують попередні заяви української сторони.

Російські посадовці, за повідомленнями, стурбовані низькими темпами мобілізації й можуть залучати економічні заохочення для їх прискорення навесні та влітку цього року.

«Російська армія нарощує війська у темпі, співставному з її втратами в Україні останніми місяцями, і посилення щомісячного рекрутингу, ймовірно, не дозволить створити значну перевагу в силі для російського оперативного і стратегічного резервів», – пишуть автори звіту.

Вони аргументують, що війська РФ підтримували і навіть нарощували динаміку наступу цієї весни, і ці операції будуть і надалі витрачати значну кількість живої сили, яка могла б бути використана для формування резерву.

Відтак, резюмує ISW, російські війська «навряд чи» створять значні резерви напередодні очікуваного наступу влітку 2024 року: «Обмежений час, що залишився у російських сил для підготовки до очікуваних літніх наступальних зусиль, ймовірно, означатиме, що будь-яка додаткова жива сила, додана до резервів у найближчі місяці, буде погано навченою та менш боєздатною».

ISW припускає, що російські війська будуть використовувати ймовірно резерви оперативного та стратегічного рівня, як вони це робили раніше – як «негайно доступні резерви живої сили для доукомплектування та посилення призначених підрозділів, які проводять напади важкої піхоти з періодичними обмеженими механізованими штурмами».