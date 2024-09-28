У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни впроваджують програми з мілітаризації дітей. Про це 28 вересня повідомив Центр національного спротиву.

У тимчасово окупованому Мелітополі у школах створюють спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів й таким чином готують нове покоління, яке буде лояльне до окупантів та буде готове брати участь у війнах Кремля.

«Окупанти роблять усе для того, щоб перетворити наших дітей на майбутній мобілізаційний резерв, готуючи їх до служби в російській армії», – зазначають у повідомленні.

Відомо, що подвоїти кількість учнів шкіл з військовою підготовкою окупаційна влада планує вже до кінця цього навчального року.

Тим часом на тимчасово окупованій Луганщині росіяни посвячують першокласників у створених за радянськими зразками «орлят-вереснят».

За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, майже дев’ять тис. дітей за чотири роки стануть піонерами, а в 10-11 класах – «трудівниками».

Раніше також повідомляли, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України планують залучити так званих «ветеранів СВО» для роботи в університетах.