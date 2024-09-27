Дітей перевозили до Росії чи тимчасово окупованого Криму

Україна повернула дев’ятьох дітей, яких вивезли до Росії під час окупації. Також вдалося повернути 20-річного хлопця з його братом, повідомив у п’ятницю, 27 вересня, омбудсмен Дмитро Лубінець.

Українців повернули в межах президентського плану дій Bring Kids Back UA. До окупації діти жили на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму.

«Вік повернутих від 13 до 17 років. Деякі з них мають інвалідність та тяжкі захворювання», – повідомив Дмитро Лубінець.

Зазначається, що деякі з повернених дітей на початок російського вторгнення до України у 2022 році перебували в Олешківському дитбудинку-інтернаті. Після окупації росіяни вивезли їх до Скадовська у Криму та на територію Росії.

Посередництво у поверненні дітей до України здійснив Катар. Лубінець зазначив, що для повернення з Росії до Офісу омбудсмена зверталися не тільки дорослі, але і діти.

Нагадаємо, 28 серпня Україна повернула ще 14 дітей та їхні родини з окупації. Діти від 2,5 місяця до 16 років та їхні родини перебували на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.