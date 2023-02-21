Росіяни вилучають у жителів окупованих територій українські паспорти
Відібрані паспорти росіяни використовують для своїх ДРГ та інших спецоперацій
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На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають в українців паспорти, повідомив Центр національного спротиву, який створили Сили спецоперацій ЗСУ.
Як йдеться в повідомленні, окупанти ходять по домівках населення і вимагають отримувати документацію прав власності та інші документи відповідно до норм російського законодавства, а це можливо лише за наявності російського громадянства.
У Центрі національного спротиву зазначили, що при цьому українські документи ворог вилучає. При заяві на отримання російського громадянства український паспорт теж вимагають здавати. Паспорт також відбирають у тих, хто потрапив до катівні, й не повертають після звільнення.
«Також варто наголосити, що росіяни використовують потім відібрані паспорти для своїх ДРГ й в інших спецопераціях проти України», – йдеться в повідомленні ЦНС.