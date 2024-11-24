Близько 150 тис. українців повернулись в окупацію

На окуповані Росією території повернулись близько 150 тис. людей. Зокрема, близько половини з цих людей повернулися у Маріуполь Донецької області. Про це розповів народий депутат та член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами Максима Ткаченка, близько 150 тис. людей, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення, повернулися на тимчасово окуповані території. Максим Ткаченко також розповів, що через війну Росії проти України з Маріуполя виїхало близько 200 тис. людей. Однак кожен третій з них повернувся у захоплене росіянами місто. Тобто приблизно 70 тис. переселенців повернулися у Маріуполь. На думку Максима Ткаченка, люди ухвалюють таке рішення через те, що не отримали належної допомоги та не змогли почати нове життя у більш безпечних регіонах України.

«Вони не отримали належної допомоги від держави — ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи тощо. Велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані», – зазначив Максим Ткаченко.

Максим Ткаченко зазначив, що заробітна плата зазвичай становить не більше 12 тис. грн, водночас вартість оренди квартири в умовно безпечних областях України стартує від 10 тис. грн.

«Коли переселенці починають працювати – вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2 тис. грн в місяць на особу та 3 тис. грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання», – розповів Максим Ткаченко.

Загалом наразі в Україні, за словами Максима Ткаченка, проживають близько 5 млн внутрішньо переміщених людей. На 2025 рік у державному бюджеті передбачили близько 48,6 млрд грн на виплати ВПО. Максим Ткаченко зауважив, що у 2022 році на таку допомогу було виділено близько 73 млрд грн, а у 2023 – 57 млрд грн. Тобто кожного року ця сума зменшується.