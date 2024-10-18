У 2022 році лише 10% українських біженців планували залишитись жити в Європі

Близько 25% українських біженців планують залишитись у країнах Європи в довгостроковій перспективі. Такі результати опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені, оприлюднені 18 жовтня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Так, 25% опитаних біженців з України хочуть залишитися за кордоном назавжди. Близько 35% біженців хочуть повернутись до України, як тільки там знову стане безпечно. І лише 4% респондентів планують повернутися найближчим часом незалежно від безпекової ситуації. Також дослідження показало, що майже 11% біженців уже повернулися до України, ще 25% не визначились.

«Наші результати показують, що хоча багато хто з українських біженців досі хоче повернутися до своєї країни, перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості. Чим довше Росія веде війну в Україні, тим більше людей, які втекли звідти, можуть уявити своє майбутнє за межами України», – сказала дослідниця міграції Ifo Івонн Гісінг.

Зазначимо, опитування Іfo серед біженців з України проводили у червні 2024 року. На противагу цьогорічним даним перше подібне опитування цієї організації у 2022 році показало, що тільки 10% українських біженців планували оселитись в Європі.

Як повідомляв ZAXID.NET, у серпні Національний банк спрогнозував відтік ще 700 тис. українців за кордон до кінця 2025 року. Причиною збільшення кількості мігрантів НБУ назвав тривалі відключення електроенергії та адаптацію українців за кордоном.

За даними ООН, на кінець вересня 2024 року тимчасовий захист у європейських країнах мали понад 6 млн українських біженців. Ще майже 600 тис. українців отримали захист поза Європою. Найбільше громадян України прийняли Польща та Німеччина – 970 тис. українців та 1,2 млн українців станом на вересень.

Натомість за даними Євростату, на кінець липня 2024 року тимчасовий захист в країнах Євросоюзу отримали 4,1 млн українців.