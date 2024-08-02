Нацбанк спрогнозував відтік ще 700 тисяч українців за кордон до кінця 2025 року
Причиною збільшення кількості мігрантів НБУ називає тривалі відключення електроенергії та адаптацію українців за кордоном
Національний банк (НБУ) погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Раніше у квітні Нацбанк повідомляв, що очікує виїзду з України у 2024 році 200 тисяч громадян й повернення у 2025 році 400 тисяч. Тепер, за оцінками НБУ, відтік українців цьогоріч складе 400 тисяч людей, а наступного року – ще 300 тисяч. Про це йдеться у новому інфляційному звіті регулятора за липень 2024 року, передає «Інтерфакс-Україна».
«Це припущення погіршено у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими вимкненнями електроенергії та посилює ризики для опалювального сезону», – пояснили у звіті.
Нацбанк додає, що окрім труднощів для побутових користувачів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.
«В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, цього року до 6,7 млн, а наступного – до 7 млн», – зауважили в НБУ.
Нацбанк посилається на дані ООН, згідно з якими за перше півріччя 2024 року кількість українських мігрантів за кордоном зросла на 240 тис. людей – до 6,6 млн.
Також у новому звіті Нацбанк переніс очікуваний термін початку повернення українців додому з 2025 року на 2026 рік. За його прогнозами, у перші чотири місяці 2026 року в Україну можуть повернутися 200 тис. українців і ще стільки ж – до кінця року. Раніше у квітневому інфляційному звіті чистий приплив 2026 року оцінювали в 800 тис. осіб, що удвічі більше. Регулятор пояснює зміну своїх прогнозів як погіршенням умов життя в Україні, зокрема через тривалі відключення електроенергії, так і чинником більшої адаптації українців за кордоном через довгу тривалість перебування.
До слова, у липні ООН підготував звіт, у якому йдеться, що до 2026 року населення України зростатиме й сягне 39,7 млн, після чого кількість людей в країні почне щороку зменшуватися. Так у 2100 році чисельність населення може скоротитись до 15,3 млн осіб. За даними ООН, станом на 1 січня 2024 року в Україні проживало 37,4 млн людей.