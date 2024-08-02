Повертатись додому українці почнуть вже у 2026 році

Національний банк (НБУ) погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Раніше у квітні Нацбанк повідомляв, що очікує виїзду з України у 2024 році 200 тисяч громадян й повернення у 2025 році 400 тисяч. Тепер, за оцінками НБУ, відтік українців цьогоріч складе 400 тисяч людей, а наступного року – ще 300 тисяч. Про це йдеться у новому інфляційному звіті регулятора за липень 2024 року, передає «Інтерфакс-Україна».

«Це припущення погіршено у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими вимкненнями електроенергії та посилює ризики для опалювального сезону», – пояснили у звіті.

Нацбанк додає, що окрім труднощів для побутових користувачів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію.

«В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, цього року до 6,7 млн, а наступного – до 7 млн», – зауважили в НБУ.

Нацбанк посилається на дані ООН, згідно з якими за перше півріччя 2024 року кількість українських мігрантів за кордоном зросла на 240 тис. людей – до 6,6 млн.

Також у новому звіті Нацбанк переніс очікуваний термін початку повернення українців додому з 2025 року на 2026 рік. За його прогнозами, у перші чотири місяці 2026 року в Україну можуть повернутися 200 тис. українців і ще стільки ж – до кінця року. Раніше у квітневому інфляційному звіті чистий приплив 2026 року оцінювали в 800 тис. осіб, що удвічі більше. Регулятор пояснює зміну своїх прогнозів як погіршенням умов життя в Україні, зокрема через тривалі відключення електроенергії, так і чинником більшої адаптації українців за кордоном через довгу тривалість перебування.

До слова, у липні ООН підготував звіт, у якому йдеться, що до 2026 року населення України зростатиме й сягне 39,7 млн, після чого кількість людей в країні почне щороку зменшуватися. Так у 2100 році чисельність населення може скоротитись до 15,3 млн осіб. За даними ООН, станом на 1 січня 2024 року в Україні проживало 37,4 млн людей.